В Самаре в районе Юнгородка загорелся последний этаж жилого дома
Пламя охватило мусор на эвакуационной лестнице
Пламя было видно с улицыФото: соцсети
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Вечером 27 июля в Самаре произошел пожар в жилой многоэтажке. Огонь охватил последний этаж высотки в Юнгородке. Как оказалось, на эвакуационной лестнице загорелся мусор.
- Сообщение о возгорании в доме № 13 по улице Железной Дивизии поступило в 21:27. Пожар начался на последнем этаже здания из-за того, что на эвакуационной лестнице загорелся мусор. Пожар ликвидировали уже в 21:50. Никто не пострадал, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области.
Тем не менее, огонь было хорошо заметно с улицы, пожар напугал жителей дома и их соседей.
ИСТОЧНИК KP.RU