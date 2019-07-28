В Самаре в районе Юнгородка загорелся последний этаж жилого дома

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-28T20:29:17+03:00

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Вечером 27 июля в Самаре произошел пожар в жилой многоэтажке. Огонь охватил последний этаж высотки в Юнгородке. Как оказалось, на эвакуационной лестнице загорелся мусор.

- Сообщение о возгорании в доме № 13 по улице Железной Дивизии поступило в 21:27. Пожар начался на последнем этаже здания из-за того, что на эвакуационной лестнице загорелся мусор. Пожар ликвидировали уже в 21:50. Никто не пострадал, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области.

Тем не менее, огонь было хорошо заметно с улицы, пожар напугал жителей дома и их соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU