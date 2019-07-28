2019-07-28T20:29:17+03:00
Происшествия

В Самаре в районе Юнгородка загорелся последний этаж жилого дома

Пламя охватило мусор на эвакуационной лестнице
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Пламя было видно с улицыПламя было видно с улицыФото: соцсети
Изменить размер текста:

Вечером 27 июля в Самаре произошел пожар в жилой многоэтажке. Огонь охватил последний этаж высотки в Юнгородке. Как оказалось, на эвакуационной лестнице загорелся мусор.

- Сообщение о возгорании в доме № 13 по улице Железной Дивизии поступило в 21:27. Пожар начался на последнем этаже здания из-за того, что на эвакуационной лестнице загорелся мусор. Пожар ликвидировали уже в 21:50. Никто не пострадал, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области.

Тем не менее, огонь было хорошо заметно с улицы, пожар напугал жителей дома и их соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области художники сделали кошку из старых труб
В Самаре вытащили тело мужчины, который утонул неделю назад
Из-за аварии на трассе М-5 «Урал» скопилась шестикилометровая пробка
Жителей Самары напугала женщина, которая угрожала скинуть ребёнка с окна
Ксения Собчак восхитилась перфомансами самарца, который фотографируется на стене дома
Два человека погибли в смертельном ДТП в Самарской области
Житель Самарской области нашёл гранату на берегу Волги и получил срок
Сухогруз из Самарской области столкнулся с круизным теплоходом
Пьянство и публичные дома: в Самаре откроется выставка династии художников
В Тольятти на пляже чуть не утонула «Нива»
Из-за коммунальной аварии на улице Димитрова подтопило газон и дорогу
В самарском ТЦ «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация
Автомобиль Ford на Жигулевской ГЭС сгорел дотла, никто не пострадал
В Сызрани нашли забытую скульптуру «Робинзона Крузо»
В воскресенье Самарскую область может накрыть гроза и порывистый ветер