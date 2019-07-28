2019-07-28T21:26:18+03:00
Общество

В Самарской области художники сделали кошку из старых труб

Объект так и называется – «Кошка-хвост-трубой». Работа уже почти закончена.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Осталось сделать клубок из труб и крышек люковОсталось сделать клубок из труб и крышек люковФото: соцсети
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В Самарской области появится новый арт-объект. На этот раз его созданием занялись на молодежном форуме ПФО «iВолга 2.0». Участники смены «Культурный бум» делают скульптуру кошки из старых труб. Объект так и называется – «Кошка-хвост-трубой». Работа уже почти закончена.

- Ура! Арт-объект почти готов: «Культурный бум» начал грунтовать и красить «Кошку-хвост-трубой», - написали ребята в своей группе «ВКонтакте». – Осталось только доделать клубок из старых труб и крышек люков. Сама презентация состоится завтра в 21:00.

Форум проходит уже в седьмой раз на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. На нем собрались представители активной молодежи из 14 регионов России и 10 стран СНГ. Самым успешным молодым людям, которые защитили проекты, вручат гранты от 150 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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