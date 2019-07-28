2019-07-28T21:41:42+03:00
Происшествия

Из-за непогоды водолазы прекратили искать пострадавшего, который упал с гидроцикла под Сызранью

Двоих спасли очевидцы, а вот судьба третьего неизвестна
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Спасательную операцию возобновят в понедельник утромСпасательную операцию возобновят в понедельник утромФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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28 июля в Самарской области произошло ЧП. Днем на Волге в районе села Бестужевка опрокинулся гидроцикл. На нем ехали три человека. Двоих спасли очевидцы, а вот судьба третьего неизвестна.

-Спасатели поисково-спасательной службы отправились искать третьего пострадавшего в 15:30, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. – Водолазы ПСС проводят поиски.

Как сообщают местные СМИ, пропавший – 46-летний житель Ульяновской области. Со ссылкой на собственные источники, сетевые издания Сызрани сообщили, что в 19:15 спасательную операцию пришлось прервать из-за высоких волн. Поиски возобновят в понедельник утром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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