Из-за непогоды водолазы прекратили искать пострадавшего, который упал с гидроцикла под Сызранью
Двоих спасли очевидцы, а вот судьба третьего неизвестна
Спасательную операцию возобновят в понедельник утромФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
28 июля в Самарской области произошло ЧП. Днем на Волге в районе села Бестужевка опрокинулся гидроцикл. На нем ехали три человека. Двоих спасли очевидцы, а вот судьба третьего неизвестна.
-Спасатели поисково-спасательной службы отправились искать третьего пострадавшего в 15:30, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. – Водолазы ПСС проводят поиски.
Как сообщают местные СМИ, пропавший – 46-летний житель Ульяновской области. Со ссылкой на собственные источники, сетевые издания Сызрани сообщили, что в 19:15 спасательную операцию пришлось прервать из-за высоких волн. Поиски возобновят в понедельник утром.
ИСТОЧНИК KP.RU