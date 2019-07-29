2019-07-29T06:00:45+03:00
Общество

Круче, чем у Волочковой: самарчанка продемонстрировала, как делать идеальный шпагат

Спортсменка в своем инстаграме постоянно показывает отличную растяжку
Анастасия МЫШКИНА
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Самарчанка показала, как делать идеальный шпагатСамарчанка показала, как делать идеальный шпагат
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Самарчанка Дарья Колетвинцева продемонстрировала в своем аккаунте в Инстаграме идеальный шпагат, не хуже, чем у Анастасии Волочковой. В хештегах девушка признается, что шпагат для нее - смысл жизни.

Судя по всему, самарчанка не упускает возможности продемонстрировать отличную растяжку в любых условиях. На фотографиях она фотографируется в шпагате на фоне прекрасной природы: "Только посмотрите, какая красота", - лукаво улыбается красотка.

Спортсменка серьезно занимается гимнастикой и планирует достичь больших успехов. Фотографиями каждый раз восхищаются ее подписчики, которые отмечают, что Дарья - прекрасна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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