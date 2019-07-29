В Самаре розовые руки изгнали с набережной за забор
Инсталяция, оставшаяся после одного из ВолгаФестов, оказалась больше не нужна
Руки валяются за пределами набережной. Фото: Александр Сергеев
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Розовые руки, украшавшие новую набережную после одного из ВолгаФестов, все-таки решили отсюда изгнать. Самарцы сфотографировали брошенные верхние конечности за забором, в районе Ладьи. Они печально поникли к земле. Честно признаться, зрелище вышло несколько обескураживающее: руки как будто выползают из-под земли.
- А где они, я бы на дачу забрал, - тут же отреагировали жители города.
Некоторые, правда, порадовались, что инсталляция исчезла с набережной, другие же грустят по этому поводу. Пока непонятно, собираются ли возвращать руки на место. "КП-Самара" сделала необходимые запросы.
ИСТОЧНИК KP.RU