Уехала учиться, а связалась с жрицами любви: в Самаре ищут девушку из Северобайкальска

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-29T07:36:47+03:00

Девушку не могут найти уже два года

Кареглазую девушку с обесцвеченными волосами родные не видели почти два года

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ГУ МВД по Самарской области объявили о розыске 18 летней Кристины Волковой. Девушка пропала ещё в 2017 году: 1 сентября она должна была явиться в техникум в Северобайкальске, на учёбу, но учителя её так и не увидели и забили тревогу. Оказалось, что и родные последний раз слышали о ней только в июне.

- Поступила информация, что девушку видели в окружении лиц, предоставляющих интимные услуги, в том числе в Иркутской области, - сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские сообщают приметы пропавшей студентки: ей на вид 18 лет, рост около 165-170 см, волосы обесцвеченные, желтоватого оттенка, глаза карие. Всех, кто знает что-то о Кристине, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 020.

ИСТОЧНИК KP.RU