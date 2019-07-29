В Тольятти водитель самосвала не заметил тепловоз и угодил в больницу

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-29T07:54:14+03:00

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В воскресенье, 28 июля, на улице Вокзальной в Тольятти произошло ДТП. Там в районе дома № 50 столкнулись «КамАЗ» и тепловоз.

- По предварительным данным, водитель самосвала не заметил локомотив. В результате столкновения мужчина получил рваную рану головы. Его госпитализировали в больницу, - сообщает «Патруль Тольятти».

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU