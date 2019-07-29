«Крылья Советов» отдали защитника Георгия Зотова в аренду «Оренбургу»

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-29T08:06:38+03:00

Георгий Зотов выступал за самарский клуб с 2017 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» отдал в аренду «Оренбургу» своего игрока. Речь идет о 29-летнем защитнике Георгии Зотове.

- Футболист по договоренности между клубами проведет оставшуюся часть сезона в оренбургском клубе. Днем в пятницу, 26 июля, Георгий Зотов отбыл в расположение своего нового клуба, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, Георгий Зотов начал выступать за самарский клуб в 2017 году. За это время он провел в составе «Крыльев» 80 матчей и забил 4 мяча. Отметим, что в первых двух матчах сезона 2019/2020 защитник был в заявке «Крыльев», но на поле он не выходил.

ИСТОЧНИК KP.RU