Самарцы завоевали «золото» на чемпионате Европы по пляжному регби

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-29T09:01:04+03:00

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В Москве прошел чемпионат Европы по пляжному регби. В составе сборной России в соревнованиях приняли участие спортсмены из Самарской области — Ян Будников и Амир Шашутдинов.

- Самарские регбисты стали чемпионами Европы. Сборная России, в составе которой они выступали, выиграла золотые медали, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

В финале россияне выступали против Грузии. Они обыграли сборную этой страны со счетом 7:4.

ИСТОЧНИК KP.RU