Самарцы завоевали «золото» на чемпионате Европы по пляжному регби
Представители 63 региона выступали в составе сборной России
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Москве прошел чемпионат Европы по пляжному регби. В составе сборной России в соревнованиях приняли участие спортсмены из Самарской области — Ян Будников и Амир Шашутдинов.
- Самарские регбисты стали чемпионами Европы. Сборная России, в составе которой они выступали, выиграла золотые медали, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.
В финале россияне выступали против Грузии. Они обыграли сборную этой страны со счетом 7:4.
ИСТОЧНИК KP.RU