Дело о весеннем маловодье на Волге в Самарской области дошло до суда
Административное дело по факту весеннего маловодья на Волге передано в суд. Напомним, возбудили его в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС и самого предприятия.
- В ходе расследования выяснилось, что к маловодью в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах могли привести нарушения сотрудниками ГЭС правил охраны водных биологических ресурсов. Вопрос возмещения ущерба будет разрешен в гражданско-правовом порядке, - сообщили в пресс-службе Средневолжского территориального управления Росрыболовства.
Рассмотрением дела об обмелении реки Волги займется Жигулевский городской суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU