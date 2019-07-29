Дело о весеннем маловодье на Волге в Самарской области дошло до суда

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-29T09:21:28+03:00

Весной Волга отступила от берега на несколько метров, что едва не стало экологической катастрофой Фото: Яков КНЯЗЕВ

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Административное дело по факту весеннего маловодья на Волге передано в суд. Напомним, возбудили его в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС и самого предприятия.

- В ходе расследования выяснилось, что к маловодью в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах могли привести нарушения сотрудниками ГЭС правил охраны водных биологических ресурсов. Вопрос возмещения ущерба будет разрешен в гражданско-правовом порядке, - сообщили в пресс-службе Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Рассмотрением дела об обмелении реки Волги займется Жигулевский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU