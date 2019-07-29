«Почему у вас кошка гремит?»: В Самаре ветврачи спасли «кошку-погремушку»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-29T09:22:52+03:00

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В самарскую государственную городскую ветеринарную клинику на улице Фадеева привезли кошку, которая издавала странные звуки при ходьбе. Хозяева так и заявил: «Помогите, у нас кошка гремит!». Домашнюю любимицу тут же отправили на рентген.

- Оказалось, что дети играли с подшипниками, раскололи их и оттуда выкатились шарики, а кошка их проглотила, - рассказывает ветеринарный врач первой категории Дмитрий Самсонов.

В итоге в животе у кошки оказалось 9 шариков. Все они были четко виды на снимке, сделанном новым рентгеновским аппаратом, установленным в государственной городской ветеринарной клинике на улице Фадеева.

- Чтобы извлечь инородным предметы, пришлось делать операцию. Кошке вскрыли кишечник и извлекли металлические шарики, - вспоминает врач. – Операция прошла успешно. Кошка уже поправилась.

Ветеринары напоминаю, если дома есть животные, мелкие предметы стоит убирать в недоступные для них места. А если вы заметили изменения в поведении своего домашнего любимца, проконсультируйтесь с врачом. Ветклиника на улице Фадеева, 47 работает круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581. Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU