2019-07-29T09:22:52+03:00
Дом. Семья

«Почему у вас кошка гремит?»: В Самаре ветврачи спасли «кошку-погремушку»

Домашняя любимица проглотила шарики из подшипников
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Хвостатая быстро поправиласьХвостатая быстро поправиласьФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В самарскую государственную городскую ветеринарную клинику на улице Фадеева привезли кошку, которая издавала странные звуки при ходьбе. Хозяева так и заявил: «Помогите, у нас кошка гремит!». Домашнюю любимицу тут же отправили на рентген.

- Оказалось, что дети играли с подшипниками, раскололи их и оттуда выкатились шарики, а кошка их проглотила, - рассказывает ветеринарный врач первой категории Дмитрий Самсонов.

В итоге в животе у кошки оказалось 9 шариков. Все они были четко виды на снимке, сделанном новым рентгеновским аппаратом, установленным в государственной городской ветеринарной клинике на улице Фадеева.

- Чтобы извлечь инородным предметы, пришлось делать операцию. Кошке вскрыли кишечник и извлекли металлические шарики, - вспоминает врач. – Операция прошла успешно. Кошка уже поправилась.

Ветеринары напоминаю, если дома есть животные, мелкие предметы стоит убирать в недоступные для них места. А если вы заметили изменения в поведении своего домашнего любимца, проконсультируйтесь с врачом. Ветклиника на улице Фадеева, 47 работает круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581. Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области на «iВолге 2.0» прошел первый этап стратегического марафона по нацпроектам
Тольяттинский «Акрон» обыграл саратовский «Сокол» в Кубке России по футболу
В Самаре устроившего ДТП водителя привязали к столбу, чтобы не убежал
Самарцам предлагают отправиться в круиз по России на теплоходах компании «Созвездие» со скидкой
Житель Новокуйбышевска едва не остался без заграничного отпуска из-за долга в полмиллиона рублей
Дело о весеннем маловодье на Волге в Самарской области дошло до суда
Самарцы завоевали «золото» на чемпионате Европы по пляжному регби
В Самаре пройдет фестиваль в память об ушедших рок-музыкантах
В Самарской области для проведения переписи населения привлекут безработных, студентов и преподавателей
«Крылья Советов» отдали защитника Георгия Зотова в аренду «Оренбургу»
В Тольятти водитель самосвала не заметил тепловоз и угодил в больницу
Уехала учиться, а связалась с жрицами любви: в Самаре ищут девушку из Северобайкальска