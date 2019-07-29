2019-07-29T09:48:46+03:00
Общество

Самарцам предлагают отправиться в круиз по России на теплоходах компании «Созвездие» со скидкой

Если успеть оформить путешествие до 10 августа, можно сэкономить 11% и выбрать себе самую лучшую каюту
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Каюта А2 комфорт. Фото: Инфофлот.Каюта А2 комфорт. Фото: Инфофлот.
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Круизный центр «Инфофлот» объявил о начале продаж круизов навигации 2020 года на пяти теплоходах круизной компании «Созвездие». При этом до 10 августа действует сезонная скидка – 11%, а выбор кают наиболее широкий. В круизы отправятся теплоходы «Лебединое озеро», «Лунная соната», «Северная Сказка», «Н.А. Некрасов» и «Александр Бенуа».

- В каютах таких теплоходов могут с комфортом разместиться до 300 гостей, к услугам которых на борту полный спектр развлечений: бары, танцевальные вечера под живую музыку, мастер-классы, занятия йогой, камерные музыкальные программы, вечерние представления в театре, детский клуб. Соотношение числа членов экипажа к числу гостей: 1:3, - уточнили в «Инфофлоте».

Фото: Инфофлот.

Фото: Инфофлот.

На теплоходе-пансионате «Лунная соната», например, можно будет отправиться из Москвы в Санкт-Петербург или из Москвы в Казань. Посмотреть полный список маршрутов, а также забронировать круизы-2020, можно на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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