В Самарской области на «iВолге 2.0» прошел первый этап стратегического марафона по нацпроектам

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-29T10:20:42+03:00

Участники мероприятия внесли свои предложения по поддержке малого и среднего бизнеса и увеличению соцактивности населения

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В Самарской области стартовал стратегический марафон по национальным проектам. Он предполагает проведение мастер-классов, открытых лекций и дискуссионных площадок. Первый этап марафона прошел в рамках молодежного форума «iВолга 2.0». На нем обсуждались мероприятия по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Социальная активность».

- Марафон собрал более 200 отраслевых экспертов и лидеров мнений в молодежной среде. Результатом стратегического марафона должны стать общественная экспертиза запланированных мероприятий и свод идей участников по достижению ключевых показателей в нацпроектах, - отмечают в пресс-службе правительства Самарской области.

Участники, прорабатывающие нацпроект в поддержку малого и среднего бизнеса, предложили разработать программы лояльности для предпринимателей, создать многоуровневую платформу «школа — вуз — бизнес», а также единую площадку для обмена опытом. Те, кто обсуждал на марафоне соцактивность в рамках нацпроекта «Образование», предложили единую интернет-платформу для производителей, потребителей и распространителей услуг, создать региональный фонд поддержки социального предпринимательства, ввести рейтинг волонтеров и заняться развитием наставничества среди людей пенсионного возраста. Все эти идеи в дальнейшем передадут в правительство Самарской области для изучения и дальнейшего применения при реализации нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU