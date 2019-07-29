Житель Тольятти прятал наркотики в траве и в деревьях

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-29T10:40:28+03:00

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В Тольятти полицейские задержали 25-летнего местного жителя. Молодого человека заподозрили в незаконном обороте наркотиков. При нем стражи порядка нашли пакет со свертками, в которых находилась марихуана весом около 9 граммов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Молодой человек собирался сделать закладку с этими наркотиками. При этом ранее он уже успел положить в тайники запрещенное вещества. Полицейские нашли более 35 тайников-закладок с 30 граммами наркотиков. Тольяттинец прятал их в траве, ямах, под заборами и в стволах деревьев под корой, - рассказали в облГлавке.

В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере» и «Сбыт наркотических средств». Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU