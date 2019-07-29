В Тольятти 45 человек около 2,5 часов тушили лесной пожар

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-29T10:54:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в воскресенье, 28 июля, в 22 квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе произошел низовой лесной пожар.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:26. По приезду первого пожарного подразделения установлено, что горит лесная подстилка на площади 6 га. На место происшествия были направлены дополнительные силы Тольяттинского гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные остановили распространение огня на площади в 7,2 га. Полностью потушить пожар им удалось в 19:09. В результате случившегося никто не пострадал. В тушении пламени приняли участие 45 человек и 11 спецмашин, в том числе от МЧС 40 человек и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU