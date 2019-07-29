2019-07-29T11:31:54+03:00
Общество

В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата

В мае 2019 года она составила 38,3 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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За первые полгода 2019 года среднемесячная зарплата самарцев составила 34 920 рублейЗа первые полгода 2019 года среднемесячная зарплата самарцев составила 34 920 рублейФото: Архив "КП"
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Стала известна средняя заработная плата жителей Самарской области за январь-май 2019 года. По данным специалистов Самарастата, за указанный период она составила 34 920 рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2018 году она увеличилась. В прошлом году ее размер составлял 32321 рубль.

- Среднемесячная зарплата в мае 2019 года составила 38325 рублей. По сравнению с маем предыдущего года она выросла на 7,3%, в январе-мае 2019 года – на 5,9%, - говорится в отчете ведомства.

Как отмечают в Самарастате, больше всего в регионе сейчас зарабатывают сотрудники, занятые в деятельности воздушного и космического транспорта. Их средняя зарплата составляет 81481 рублей. На втором месте — работники сферы деятельности трубопроводного транспорта — 72990 рублей. На третьем месте со среднемесячной зарплатой в 66339 рублей находятся те самарцы, которые занимаются производством кокса и нефтепродуктов.

Меньше всего в Самарской области зарабатывают швеи. Их среднемесячная зарплата составляет 9388 рублей. Чуть больше зарплата у тех, кто производит изделия из дерева и пробки — 15145 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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