2019-07-29T11:52:08+03:00
Умные вещи

Самара станет первым российским регионом, где появится система «умного мусора»

Проект по цифровому управлению бытовыми отходами станет первым шагом реализации федеральной программы «Умный город»
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Антон ЧЕРЕПОК
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МТС и регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» запускает в Самарской области первый в России комплексный проект по цифровизации управления вывозом бытовых отходов. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в области цифровизации региона, подписанного на ПМЭФ-2019 между Правительством Самарской области и МТС.

Проект по цифровому управлению бытовыми отходами, разработанный МТС для Самарской области, станет первым шагом реализации федеральной программы «Умный город», в которую входят Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. Это уникальный комплексный проект по «умному» мусору в России, включающий как мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов, так и мониторинг контейнеров ТКО. В рамках проекта мусорные контейнеры будут оснащены «умными» датчиками, контролирующими уровень наполнения емкости, а в мусоровозы установлено навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы с подключением четырёх видеокамер для создания кругового обзора и фиксации нарушений, происходящих на маршруте сбора ТКО.

Пилотный этап проекта будет реализован уже летом 2019 года. В рамках пилота системой мониторинга и управления будет оснащен городской маршрут вывоза мусора в одном из городских районов Самары. После завершения пилотного этапа и масштабного внедрения системы «умного мусора» планируется организовать «Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов по Самарской области» и интегрировать цифровое решение по управлению ТКО.

- Проект, разработанный МТС для Самарской области, является принципиально новым для России – в настоящее время в ряде регионов уже внедрены «умные» решения для управления ТКО, но они представляют собой либо мониторинг спецтранспорта, либо установку датчиков в контейнерах. Наш проект является комплексным и позволяет более точно выстраивать маршруты мусоровозов, контролировать их исполнение и распределять автопарк исходя из информации о наполненности контейнеров ТКО. Это, в свою очередь, минимум на 10 процентов сократит затраты регионального оператора на ГСМ и техническое обслуживание автомобилей и поможет повысить прозрачность процессов тарифообразования для жителей, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

- У нашей компании уже есть опыт использования цифровых сервисов в управлении ТКО: мы успели оценить эффект даже при внедрении автоматизации только в сфере мониторинга транспорта. Комплексный проект, который мы реализуем совместно с компанией МТС, несомненно, повысит уровень контроля и обеспечит большую прозрачность в обращении с отходами на территории нашего региона, - отметил директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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