В Самаре мужчина за 26 тысяч пытался купить у полицейского информацию о мертвых людях

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-29T11:55:27+03:00

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23 июля следователи возбудили уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику полиции. Произошло это еще днем 28 мая рядом с домом № 63 на улице Ново-Вокзальной.

- По версии следствия, подозреваемый передал 26 тысяч рублей дежурному по разбору с задержанными и доставленными отдела полиции № 1 Управления МВД по Самаре. Деньги предназначались за незаконные действия в виде предоставления информации о гражданах, умерших на территории Кировского района, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, сотрудники который признали возбуждение дела законным.

Преступление выявили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас расследованием занимаются сотрудники следственного отдела Промышленного района. Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU