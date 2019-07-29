2019-07-29T11:55:27+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина за 26 тысяч пытался купить у полицейского информацию о мертвых людях

На днях по факту происшествия возбудили уголовное дело, расследование продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Деньги злоумышленник передал полицейскому на улице Ново-ВокзальнойДеньги злоумышленник передал полицейскому на улице Ново-ВокзальнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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23 июля следователи возбудили уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику полиции. Произошло это еще днем 28 мая рядом с домом № 63 на улице Ново-Вокзальной.

- По версии следствия, подозреваемый передал 26 тысяч рублей дежурному по разбору с задержанными и доставленными отдела полиции № 1 Управления МВД по Самаре. Деньги предназначались за незаконные действия в виде предоставления информации о гражданах, умерших на территории Кировского района, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, сотрудники который признали возбуждение дела законным.

Преступление выявили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас расследованием занимаются сотрудники следственного отдела Промышленного района. Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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