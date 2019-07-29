2019-07-29T12:20:48+03:00
Спорт

В женском баскетбольном клубе «Самара» планируют сделать ставку на местных воспитанниц

Клуб начнет выступление в Суперлиге-2 с нового сезона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Новая команда будет выступать в Суперлиге-2 и заменит на профессиональном уровне БК "Политех-СамГТУ" (на фото). Фото: БК "Политех-СамГТУ"Новая команда будет выступать в Суперлиге-2 и заменит на профессиональном уровне БК "Политех-СамГТУ" (на фото). Фото: БК "Политех-СамГТУ"
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Баскетбольный клуб «Самара» официально объявил о создании женской команды. Напомним, в июне «КП-Самара» сообщала о том, что женская «Самара» заменит в профессиональном баскетболе «Политех-СамГТУ», который выступал в Суперлиге-1. Новая команда будет выступать в Суперлиге-2.

- По итогам прошлого сезона федерация баскетбола Самарской области, региональное министерство спорта и руководство БК «Самара» приняли решение о том, что в структуре клуба появится женская команда, которая будет представлять регион на профессиональном уровне вместо БК «Политех-СамГТУ». У руководства «Самары» и федерации есть планы делать ставку на местных воспитанниц, привлекать молодых спортсменок, в том числе из нашей СШОР-1. В дальнейшем - развивать команду с перспективой ее выхода в более высокие лиги. Несомненно, мы должны уделять внимание подготовке и воспитанию собственного резерва, - приводит слова министра спорта региона Дмитрия Шляхтина пресс-служба «Самары».

Основу команды составят местные баскетболистки. Главным тренером женской команды «Самары» станет Виктор Курильчук. Тренироваться команду ДЮБЛ будет Ольга Овчаренко.

- Мы постараемся опираться на опыт, наработанный Самарским государственным техническим университетом, чья команда много лет с успехом выступала в женской Суперлиге. Но уверены и в своих кадрах: за женское направление у нас будут отвечать Виктор и Марина Курильчук, Александр Гаршин и Ольга Овчаренко - представлять их самарским болельщикам не нужно. Так что женский баскетбол у нас в надежных руках, - заверил президент БК «Самара» Камо Погосян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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