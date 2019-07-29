Участники «Театрального Приволжья» показали свои спектакли на молодежном форуме «iВолга»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-29T12:30:22+03:00

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В Самарской области на молодежном форуме «iВолга» проходит второй фестиваль молодежных театров ПФО «Театральное Приволжье». На него приехали студенческие коллективы из 12 регионов Поволжья. Каждый вечер они играют по два спектакля.

- Мы пригласили театры, ставшие лучшими по итогам регионального этапа фестиваля. Они продемонстрируют те спектакли, которые уже были отобраны жюри,- рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

Так, перед участниками и гостями «iВолги» выступил студенческий драматический театр имени Лобачевского из Нижнего Новгорода. Ребята показали спектакль «Думы» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Также на форуме выступил оренбургский театр колледжа культуры и искусств «Синяя птица». Он показал постановку «Лада или радость» про собаку, которая изменила жизнь одиноких людей.

Напомним, что фестиваль «Театральное Приволжье» направлен на продвижение студенческих и школьных театров. До конца июля он проходит на региональном этапе. С 1 августа по 31 октября видеоверсии спектаклей будут транслироваться на ТВ и на официальном сайте фестиваля. Проголосовать за лучшую постановку смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU