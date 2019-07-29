В 2019 году самарцы называли своих детей Капитолинами, Ахилесами и Россиянами

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-29T13:02:19+03:00

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В управлении ЗАГС Самарской области рассказали о самых популярных и необычных именах, которые молодые родители давали своим чадам в первом полугодии 2019 года. Лидером среди мужских имен стал Артем, а среди женских Виктория.

- В топе-10 популярных имен для мальчиков оказались Артем (364), Александр (335), Иван (286), Дмитрий (286), Михаил (277), Максим (262), Матвей (242), Роман (233), Кирилл (220) и Егор (178), а для девочек: Виктория (308), Анастасия (258), София (253), Полина (243), Алиса (236), Анна (230), Ева (229), Мария (222), Арина (209) и Милана (202), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди редких имен встречались такие, как Афанасий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан, Феодор, Спиридон, Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Глафира, Лукерья. Несколько детей получили такие необычные имена, как: Ахилес, Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Персей, Россияна, Веселина, Ариадна, Офелия и Желанна. Некоторые родители выбрали для своих детей двойные имена. К примеру, Глеб-Руслан, Мадина-Елизавета, Варвара-Ульяна и Александра-София.

ИСТОЧНИК KP.RU