Группу дятловцев мог убить метеорит: журналист объяснил появление огненных шаров над перевалом

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-29T13:21:17+03:00

Журналист из Похвистнева предложил свою версию событий, которая объясняет обожженные с одной стороны деревья и экстренный побег студентов из палатки

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Огненные шары, которые не раз упоминаются в документах о гибели группы Дятлова на злосчастном перевале могут иметь вполне земную - вернее, небесную природу. Свою версию, объясняющую многие "загадочные" факты, предложил журналист "Похвистнево-информ". Он отмечает, что во многих документах упоминаются именно эти огненные шары: о них говорит отец Юрия Кривошеенко, который вспоминает, что многие группы в феврале 1959 года рассказывали о ярком свечении. Также об огненных шарах говорится в радиограмме, здесь предполагают, что дело было в запуске военных ракет.

- Я думаю, что минобороны здесь ни при чем. Давайте вспомним, как упал метеорит в Чебаркуле - взрывная волна дошла до Челябинска, в домах выбило стекла. И люди тоже сообщают о подобных вспышках. Я думаю, что метеорит упал в озеро, взрывная волна вызвала желание экстренно покинуть палатку, бежать в никуда... И самое главное, это объясняет, почему на деревьях с одной стороны ожоги, - рассказывает журналист Александр Митрофанов свою версию. Он особенно подчеркивает, что не верит ни в какие "мистические" объяснения - у всего по его слвоам есть реальная подоплека.

Также он говорит, что официально с 1050 по 1959 год метеориты падали 61 раз, так что это не удивительно.

Александр Митрофанов давно занимается расследованием трагедии. Он уже выдвинул ряд версий трагедии и даже представлял их на Первом канале.

Сейчас похвистневский журналист, который уже снял документальный фильм о событиях, намерен заняться изготовлением художественного фильма о трагедии на перевале Дятлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU