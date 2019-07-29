2019-07-29T13:25:08+03:00
Общество

Подпольный детский лагерь в Тольятти, который нашли на улице Жилина, официально закрыли

У руководства лагеря не нашлось необходимых разрешительных документов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Лагерь закрыли после визита межведомственной комиссииЛагерь закрыли после визита межведомственной комиссииФото: Архив "КП"
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В Тольятти официально закрыли несанкционированный дневной детский лагерь, который работал в одном из кабинетов в здании на улице Жилина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Автограда.

- Информация о нелегальном лагере была направлена в прокуратуру и территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Несмотря на это, утром 29 июля лагерь продолжил свою работу. Там находились дети и вожатая, - рассказали в мэрии Тольятти.

По данным специалистов, у лагеря нет необходимой документации на функционирование. Кроме того, условия содержания детей там не соответствуют требуемым нормам. В итоге по итогам визита в дневной лагерь межведомственной комиссии было принято решение закрыть его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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