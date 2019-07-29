Подпольный детский лагерь в Тольятти, который нашли на улице Жилина, официально закрыли
В Тольятти официально закрыли несанкционированный дневной детский лагерь, который работал в одном из кабинетов в здании на улице Жилина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Автограда.
- Информация о нелегальном лагере была направлена в прокуратуру и территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Несмотря на это, утром 29 июля лагерь продолжил свою работу. Там находились дети и вожатая, - рассказали в мэрии Тольятти.
По данным специалистов, у лагеря нет необходимой документации на функционирование. Кроме того, условия содержания детей там не соответствуют требуемым нормам. В итоге по итогам визита в дневной лагерь межведомственной комиссии было принято решение закрыть его.
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ИСТОЧНИК KP.RU