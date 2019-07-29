2019-07-29T14:00:35+03:00
Общество

Самарцев попросили не заходить в воду пьяными и не заплывать за буйки

Жителей региона призывают ответственнее подходить к своему отдыху на пляжах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за участившихся случаев гибели людей, в регионе усилят патрулирование пляжейИз-за участившихся случаев гибели людей, в регионе усилят патрулирование пляжейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области участились случаи гибели людей на воде. Из-за этого в регионе решили усилить патрулирование пляжей и профилактическую работу с отдыхающими. Так, в минувшие выходные инспекторы ГИМС устроили рейды по пляжам Самары: на 1, 2 и 3 очередей набережной и в Красноглинском районе.

- В ходе пеших патрулей инспекторы ГИМС провели беседы с более 1000 самарцами. Специалисты напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности у воды и провели профилактические беседы со взрослыми, отдыхающими с детьми, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Чтобы снизить риск несчастных случаев на воде, ГУ МЧС по региону напоминает самарцам о следующих обязательных правилах: купаться нужно только на благоустроенных пляжах; нельзя заплывать за буйки; не находится в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения; не заходить в воду в пьяном состоянии и не оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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