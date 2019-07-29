В Самаре улица Куйбышева на один день стала местом притяжения любителей вкусно поесть

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-29T14:27:38+03:00

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В минувшие выходные в Самаре на улице Куйбышева, которая на один день стала пешеходной, прошел гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов-2019». Он был приурочен к празднованию Дня работников торговли.

Открыло праздник костюмированное представление с участием самарских купцов XIX века. Они прошли под звуки духового оркестра от площади Революции до улицы Льва Толстого. После этого на улице Куйбышева заработала ярмарка с продуктами местных производителей. На торговых рядах были представлены различные сыры, мед, рыба, мясо. Также на ярмарке можно было приобрести изделия ручной работы.

- Мы хотим сделать этот фестиваль ежегодным. Проводить его планируется на разных площадках. Это должно помочь популяризации торгового знака «Сделано в Самарской области, - рассказал глава департамента торговли и развития потребительского рынка региона Алексей Софронов.

Отметим, что помимо ярмарки, на улице Куйбышева были организованы и другие развлечения. Там была представлена концертная программа. Гости мероприятия могли поучаствовать в дегустации блюд от местных кафе и ресторанов, а также в различных мастер-классах и историческом квесте. Завершился праздник на улице Куйбышева в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU