В Тольятти назначили главного по финансам

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-29T14:44:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Тольятти произошли кадровые перестановки. Департаменту финансов города назначили нового руководителя. Им стала Лариса Миронова, которая последний год трудилась на должности главы ведомства с приставкой «и.о.».

- Свершилось долгожданное назначение. Представлять Ларису Миронову не нужно. Коллектив ее уже и так знает. Однако скажу, что у нее два высших образования: финансовое и юридические. Кроме того, она кандидат юридических наук, - отметил на аппаратном совещании глава Тольятти Сергей Анташев.

Напомним, что ранее должность руководителя департамента финансов занимал Григорий Гильгулин. Он являлся главным финансистом мэрии Тольятти на протяжении почти 10 лет. При нем Лариса Миронова занимала пост заместителя главы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU