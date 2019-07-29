2019-07-29T14:44:30+03:00
Общество

В Тольятти назначили главного по финансам

Соответствующий департамент возглавила Лариса Миронова
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ТольяттиФото: пресс-служба администрации Тольятти
Изменить размер текста:

В администрации Тольятти произошли кадровые перестановки. Департаменту финансов города назначили нового руководителя. Им стала Лариса Миронова, которая последний год трудилась на должности главы ведомства с приставкой «и.о.».

- Свершилось долгожданное назначение. Представлять Ларису Миронову не нужно. Коллектив ее уже и так знает. Однако скажу, что у нее два высших образования: финансовое и юридические. Кроме того, она кандидат юридических наук, - отметил на аппаратном совещании глава Тольятти Сергей Анташев.

Напомним, что ранее должность руководителя департамента финансов занимал Григорий Гильгулин. Он являлся главным финансистом мэрии Тольятти на протяжении почти 10 лет. При нем Лариса Миронова занимала пост заместителя главы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мистер Вселенная возглавит самарский фитнес-клуб
В Сызрани раздвижная лестница «напала» на остановке на пассажирский автобус
В Самаре жители и УК Промышленного района не доплатили за воду 392,7 млн рублей
В Тольятти прокуратура потребовала через суд отремонтировать 21 жилой дом
90 участников молодежного форума «iВолга» узнали свой ВИЧ-статус
Тарифы за проезд по платным дорогам в Самарской области вступят в силу 1 августа
В Самаре на площади Куйбышева бесплатно выступят «Хлеб» и Noize MC
В Самаре улица Куйбышева на один день стала местом притяжения любителей вкусно поесть
Самарцев попросили не заходить в воду пьяными и не заплывать за буйки
В Самарской области всем пляжем доставали из Волги тонущую «Ниву»
Подпольный детский лагерь в Тольятти, который нашли на улице Жилина, официально закрыли
Группу дятловцев мог убить метеорит: журналист объяснил появление огненных шаров над перевалом
В 2019 году самарцы называли своих детей Капитолинами, Ахилесами и Россиянами
Участники «Театрального Приволжья» показали свои спектакли на молодежном форуме «iВолга»