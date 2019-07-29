90 участников молодежного форума «iВолга» узнали свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-29T15:27:40+03:00

Проверились на опасное заболевание не только молодые люди, но «серебряные волонтёры»

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На форуме «iВолга» в этом году 90 человек узнали свой ВИЧ-статус, пройдя экспресс-тестирование в мобильной лаборатории СПИД-центра. Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры». Они рассказали, что в годы их юности об этой болезни ещё не было известно, а вот сегодняшнее поколение должно думать о том, как защититься от ВИЧ-инфекции.

Примеру старшего поколения последовали и молодые участники форума. К мобильной лаборатории СПИД-центра выстроилась очередь. В ожидании результата ребята изучали информационные материалы по теме профилактики ВИЧ-инфекции, задавали вопросы врачам, проявляя интерес к тому, как работают тест-системы, как передаётся вирус, какие существуют способы защиты.

Это уже пятая ежегодная акция, которую на форуме «iВолга» проводит Самарский областной клинический СПИД-центр. «Знать о ВИЧ - значит жить!» - такую мысль медики стремятся донести до молодого поколения. Форумчане становятся «амбассадорами» профилактической миссии врачей, на своём примере показывая, что тест на ВИЧ – вполне рядовая процедура, которую должен пройти каждый.

Проверится на ВИЧ модно в СПИД-центрах по адресам:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178, понедельник-пятница 8:00-17:30

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а, понедельник-среда-четверг-пятница 8:00-15:00, вторник 12:00-19:00

г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25, понедельник-четверг 8:00-13:30, пятница 8:00-12:00

г. Тольятти, ул. Зеленая, 15, понедельник-четверг 8:00-13:30, пятница 8:00-12:00

ИСТОЧНИК KP.RU