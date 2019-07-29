2019-07-29T16:27:49+03:00
Общество

В Сызрани раздвижная лестница «напала» на остановке на пассажирский автобус

Инвентарь внезапно «прилетел» в лобовое стекло общественного транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кто "запустил" лестницу в лоб автобуса, пока остается загадкой / Фото: КТВ-ЛучКто "запустил" лестницу в лоб автобуса, пока остается загадкой / Фото: КТВ-Луч
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В понедельник, 29 июля, в районе остановки на улице Московской в Сызрани произошел необычный случай. Там в лобовое стекло пассажирского автобуса «прилетела» металлическая раздвижная лестница, пишет КТВ-Луч.

- Все произошло около 13 часов. Когда автобус притормаживал возле остановки, раздался сильный удар в лобовое стекло. В итоге все пассажиры попадали друг на друга, - рассказала одна из пассажирок автобуса.

Откуда «прилетела» лестница, остается загадкой. По словам женщины, никаких работ рядом с остановкой не велось, да и хозяина инвентаря поблизости не оказалось. Возможно, лестница упала из-за сильного ветра, но откуда именно выяснить пока не удалось. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, а вот лобовое стекло микроавтобуса теперь «украшают» трещины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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