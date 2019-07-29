Мистер Вселенная возглавит самарский фитнес-клуб
Сергей Огородников стал генеральным директором клуба Кошелев GYM
В Самаре директором фитнес-центра стал именитый спортсмен
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Директором самарского фитнес-клуба Кошелев GYM стал российский спортсмен Сергей Огородников, который в 2005 году впервые в России стал обладателем титула "Мистер Вселенная" по версии NABBA среди профессионалов. Соревнования проходили в Великобритании.
- С его приходом работа клуба будет перезапущена в новом режиме, изменения коснутся всех направлений работы. Упор будет сделан на развитие социальной программы клуба, - сообщается в пресс-релизе о назначении.
Сергей Огородников является одним из самых известных и титулованных российских культуристов
ИСТОЧНИК KP.RU