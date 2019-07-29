2019-07-29T16:50:29+03:00
Общество

В Самарской области после твита губернатора убрали свалку, которую месяц никто не замечал

Дмитрий Азаров потребовал от чиновников объяснительные, и те оперативно расправились с мусором
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @Aleksandr63ruФото: @Aleksandr63ruФото: Twitter.com
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Жители Самарской области стали свидетелями магии слова губернатора Дмитрия Азарова. Главе региона было достаточно написать один твит, и чиновники как по мановению волшебной палочки убрали мусорную кучу с обочины дороги, которую не замечали целый месяц.

- На въезде в Самару со Стромиловского кольца из оврага сделали помойку. Его засыпают мусором, а не грунтом. Может, это сейчас такая технология превратить каждую ямку или овраг в помойку? - написал самарец в Твиттере в конце июня.

Как выяснилось, свалка находится в границах Волжского района. В департаменте городского хозяйства и экологии Самары сообщили, что соответствующая информация для принятия мер была направлена в администрацию района. Однако прошел месяц, а свалка и не подумала пропадать, даже наоборот увеличилась в размерах. В итоге новость о ней дошла до губернатора.

- Вы целый месяц «занимаетесь»?! Глава Волжского района Евгений Макридин и министр лесного хозяйства Александр Ларионов, в понедельник объяснительные на стол, - написал Дмитрий Азаров в соцсети 28 июля.

Сегодня, 29 июля, администрация Волжского района отчиталась, что свалки строительного мусора больше нет. Ее оперативно убрали.

Фото: администрация Волжского района Фото: Twitter.com

Фото: администрация Волжского районаФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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