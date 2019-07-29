В Самарской области после твита губернатора убрали свалку, которую месяц никто не замечал
Жители Самарской области стали свидетелями магии слова губернатора Дмитрия Азарова. Главе региона было достаточно написать один твит, и чиновники как по мановению волшебной палочки убрали мусорную кучу с обочины дороги, которую не замечали целый месяц.
- На въезде в Самару со Стромиловского кольца из оврага сделали помойку. Его засыпают мусором, а не грунтом. Может, это сейчас такая технология превратить каждую ямку или овраг в помойку? - написал самарец в Твиттере в конце июня.
Как выяснилось, свалка находится в границах Волжского района. В департаменте городского хозяйства и экологии Самары сообщили, что соответствующая информация для принятия мер была направлена в администрацию района. Однако прошел месяц, а свалка и не подумала пропадать, даже наоборот увеличилась в размерах. В итоге новость о ней дошла до губернатора.
- Вы целый месяц «занимаетесь»?! Глава Волжского района Евгений Макридин и министр лесного хозяйства Александр Ларионов, в понедельник объяснительные на стол, - написал Дмитрий Азаров в соцсети 28 июля.
Сегодня, 29 июля, администрация Волжского района отчиталась, что свалки строительного мусора больше нет. Ее оперативно убрали.
Фото: администрация Волжского районаФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU