Станет прохладнее, придут дожди: стало известно, какая погода ждет самарцев на этой неделе

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-29T17:50:09+03:00

Самарцам надо подготовить свои зонты на вторую половину недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Поволжье пришло похолодание, по прогнозам синоптиков с 1 августа температура воздуха не будет достигать выше 18 градусов

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Жителей Самары и области ждет похолодание. Оно уже наступило, но в ближайшее время столбики термометров продолжат незначительное падение.

- После выходных в Поволжье пришло похолодание, температура воздуха понизилась на 8-10 градусов. В течение недели фон атмосферного давления останется пониженным. Начиная с 31 июля пройдут небольшие и умеренные дожди, возможны грозы, - сообщает в понедельник Приволжское УГМС.

Ветер на этой неделе в основном будет северо-западного направления, в дневные часы в отдельных районах порывистый. К концу недели осадки постепенно прекратятся, но температура воздуха пока останется ниже климатической нормы.

30 и 31 июля температура местами по Самарской области будет достигать отметку в 17-22 градуса выше нуля. С 1 августа максимальная высота составит 18 градусов. Ночью температура будет от 6 до 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU