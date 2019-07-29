Станет прохладнее, придут дожди: стало известно, какая погода ждет самарцев на этой неделе
Жителей Самары и области ждет похолодание. Оно уже наступило, но в ближайшее время столбики термометров продолжат незначительное падение.
- После выходных в Поволжье пришло похолодание, температура воздуха понизилась на 8-10 градусов. В течение недели фон атмосферного давления останется пониженным. Начиная с 31 июля пройдут небольшие и умеренные дожди, возможны грозы, - сообщает в понедельник Приволжское УГМС.
Ветер на этой неделе в основном будет северо-западного направления, в дневные часы в отдельных районах порывистый. К концу недели осадки постепенно прекратятся, но температура воздуха пока останется ниже климатической нормы.
30 и 31 июля температура местами по Самарской области будет достигать отметку в 17-22 градуса выше нуля. С 1 августа максимальная высота составит 18 градусов. Ночью температура будет от 6 до 13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU