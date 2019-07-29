2019-07-29T17:50:09+03:00
Общество

Станет прохладнее, придут дожди: стало известно, какая погода ждет самарцев на этой неделе

В Поволжье пришло похолодание, по прогнозам синоптиков с 1 августа температура воздуха не будет достигать выше 18 градусов
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Самарцам надо подготовить свои зонты на вторую половину неделиСамарцам надо подготовить свои зонты на вторую половину неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жителей Самары и области ждет похолодание. Оно уже наступило, но в ближайшее время столбики термометров продолжат незначительное падение.

- После выходных в Поволжье пришло похолодание, температура воздуха понизилась на 8-10 градусов. В течение недели фон атмосферного давления останется пониженным. Начиная с 31 июля пройдут небольшие и умеренные дожди, возможны грозы, - сообщает в понедельник Приволжское УГМС.

Ветер на этой неделе в основном будет северо-западного направления, в дневные часы в отдельных районах порывистый. К концу недели осадки постепенно прекратятся, но температура воздуха пока останется ниже климатической нормы.

30 и 31 июля температура местами по Самарской области будет достигать отметку в 17-22 градуса выше нуля. С 1 августа максимальная высота составит 18 градусов. Ночью температура будет от 6 до 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отрабатываются различные версии: возбуждено уголовное дело по факту поджога кафе "Наше" в Тольятти
В Самарской области после твита губернатора убрали свалку, которую месяц никто не замечал
Мистер Вселенная возглавит самарский фитнес-клуб
В Сызрани раздвижная лестница «напала» на остановке на пассажирский автобус
В Самаре жители и УК Промышленного района не доплатили за воду 392,7 млн рублей
В Тольятти прокуратура потребовала через суд отремонтировать 21 жилой дом
90 участников молодежного форума «iВолга» узнали свой ВИЧ-статус
Тарифы за проезд по платным дорогам в Самарской области вступят в силу 1 августа
В Самаре на площади Куйбышева бесплатно выступят «Хлеб» и Noize MC
В Тольятти назначили главного по финансам
В Самаре улица Куйбышева на один день стала местом притяжения любителей вкусно поесть
Самарцев попросили не заходить в воду пьяными и не заплывать за буйки
В Самарской области всем пляжем доставали из Волги тонущую «Ниву»
Подпольный детский лагерь в Тольятти, который нашли на улице Жилина, официально закрыли
Группу дятловцев мог убить метеорит: журналист объяснил появление огненных шаров над перевалом
В 2019 году самарцы называли своих детей Капитолинами, Ахилесами и Россиянами
Участники «Театрального Приволжья» показали свои спектакли на молодежном форуме «iВолга»