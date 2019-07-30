Под Самарой женщина на «Рено» не справилась с управлением и устроила ДТП с 8 пострадавшими

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-30T07:49:42+03:00

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Вечером в понедельник, 29 июля, на 26 км Обводной дороги Самары произошло серьезное ДТП. Там около 18:15 столкнулись автомобили «Рено» и «Шевроле». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительным данным, 51-летняя женщина, двигаясь за рулем «Рено» со стороны Спиридоновки в направлении Алексеевки, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. После этого машину развернуло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Шевроле» под управлением 26-летнего молодого человека, - рассказали полицейские.

В аварии пострадали 8 человек. Водитель «Шевроле», его пассажиры — 42-летняя женщина и 21-летний молодой человек, а также 3-летний пассажир «Рено» после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Еще четверо человек госпитализировали в больницу, среди них: 46-летний пассажир «Шевроле», женщина-водитель «Рено» и два ее пассажира — 19-летняя и 17-летняя девушки. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU