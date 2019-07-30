В Самарской области из-за опасности пожаров запретили охотиться на дичь

СЕГОДНЯ 08:08 2019-07-30T08:08:27+03:00

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В Самарской области установили запрет на охоту. Власти региона решили его ввести из-за сложившейся пожароопасной ситуации. Соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.

- В целях сохранения и воспроизводства диких животных и среды их обитания с 29 июля устанавливается запрет на проведение любительской и спортивной охоты в отношении отдельных видов, а также способов охоты на территории охотничьих угодий, - говорится в документе.

Так, с 29 июля по 27 сентября нельзя будет охотиться на болотно-луговую дичь с подружейными собаками, а также на пернатую дичь с ловчими птицами, с 29 июля по 4 августа — на полевую и степную дичь с подружейными собаками без огнестрельного и пневматического оружия. С 5 августа по 27 сентября будет действовать запрет на охоту на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками. С 1 по 16 августа под запретом будет охота на водоплавующую дичь с собаками охотничьих пород без огнестрельного и пневматического оружия. С 17 августа по 27 сентября нельзя будет охотиться на водоплавующую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь, а с 1 по 14 сентября — на зайцев и лисиц с гончими и борзыми собаками без огнестрельного и пневматического оружия. С 15 по 27 сентября будет действовать запрет на охоту на зайцев, лисиц, корсаков и барсуков, а с 17 августа по 27 сентября — на американскую норку, белку, енотовидную собаку, куницу и хори.

ИСТОЧНИК KP.RU