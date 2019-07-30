В Самаре горожане выступят в защиту конституционных прав
Акция пройдет на площади Героев 21-й Армии
Акция согласована с властями городаФото: Google Карты
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В среду, 31 июля, на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина в Самаре пройдет массовый пикет. Его решила устроить активистка и лидер движения «Гражданская инициатива» Наталья Баранова.
- Акция согласована. Она пройдет в защиту конституционных прав и свобод, - сообщил в своем Твиттер-аккаунте депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Планируется, что мероприятие пройдет с 18 до 20 часов на площади Героев 21-й Армии.
ИСТОЧНИК KP.RU