В Самаре горожане выступят в защиту конституционных прав

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-30T08:27:59+03:00

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В среду, 31 июля, на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина в Самаре пройдет массовый пикет. Его решила устроить активистка и лидер движения «Гражданская инициатива» Наталья Баранова.

- Акция согласована. Она пройдет в защиту конституционных прав и свобод, - сообщил в своем Твиттер-аккаунте депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Планируется, что мероприятие пройдет с 18 до 20 часов на площади Героев 21-й Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU