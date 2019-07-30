В Самаре «Алладин» отсудил у города квартал в Промышленном районе

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-30T09:03:36+03:00

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В Самаре прошел суд по делу о так и не состоявшемся развитии территории в границах улиц Нагорной, Ново-Вокзальной, Ставропольской и Александра Матросова. В 2010 году ею планировала заняться компания «Алладин», подконтрольная известному бизнесмену Алексею Шаповалову. Даже был заключен соответствующий договор с мэрией города, по которому организация должна была в установленный срок разработать все необходимые проекты планировки территории и заняться ее развитием. Компания подготовила необходимые документы, но департамент градостроительства их отклонил, потребовав доработать проект. После этого «Алладин» еще несколько раз предоставлял чиновникам необходимую документацию, но каждый раз получал отказ. В итоге в июле 2018 года глава Самары в одностороннем порядке решила расторгнуть договор, поскольку фирма, по ее мнению, не выполнила возложенные на нее обязательства.

- Исследовав и оценив предоставленные доказательства и переписку сторон, суд пришел к выводу, что ответчиком были предприняты все необходимые действия для исполнения договора. Также имеются доказательства, что ООО «Алладин» направил документацию по планировке и межевании территории для утверждения в департамент градостроительства. Возвращена она не была, - говорится в материалах дела на сайте арбитражного суда Самарской области.

Служители Фемиды признали, что фирма сделала все возможное, чтобы исполнить условия договора, и что односторонний отказ главы Самары о развитии территории в Промышленном районе является недействительным. Также суд постановил взыскать с мэра 6 тысяч рублей расходов по госпошлине в пользу «Алладина».

ИСТОЧНИК KP.RU