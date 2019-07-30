Билайн добавил опции для глухих и слабослышащих в тариф «Социальный пакет»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-30T09:37:14+03:00

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Билайн расширил возможности тарифного плана «Социальный пакет» для людей с особыми потребностями. Для глухих и слабослышащих пользователей тарифа появилась функция удаленного перевода на русский жестовый язык.

Глухие и слабослышащие пользователи тарифа «Социальный пакет» могут воспользоваться приложением удаленного перевода на РЖЯ «Cloud Interpreter» (0+) для комфортного общения со специалистами, не обладающими навыками русского жестового языка. Например, с врачами в поликлиниках, продавцами в магазинах, водителями общественного транспорта и т.д. Первые 60 минут сурдоперевода в месяц будут предоставляться бесплатно. Интернет трафик при пользовании приложением «Cloud Interpreter» безлимитный и не расходует включенный в тариф пакет интернета.

Напомним, что для незрячих и слабовидящих абонентов уже реализовано бесплатное пользование картами Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Важные возможности для абонентов тарифа «Социальный пакет» предоставляет сервис «Мой Доктор» (16+). Получить консультацию дежурного терапевта или педиатра могут также родственники абонента социального тарифа. Стоимость подписки на сервис «Мой Доктор» составляет 60 рублей в месяц, в которую входят 5 консультаций с дежурным врачом, 1 консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые 7 дней сервис доступен бесплатно.

В абонентскую плату тарифного плана «Социальный пакет» для жителей Самары включен пакет услуг мобильной связи:

- 200 минут звонков в месяц на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

- Безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

- SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия - 1000 SMS в месяц;

- Пакет мобильного интернета 3 ГБ;

- Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Стоимость тарифа – 3,3 руб./сутки. Подключиться к «Социальному пакету» можно при предъявлении одного из документов: пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии, удостоверении инвалида или справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи (многодетной матери/многодетного отца), студенческий билет. На один документ, подтверждающий право на получение льгот, можно подключить один абонентский номер.

Подробнее на beeline.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU