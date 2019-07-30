Приставы сделали машины сызранца неликвидными из-за долга по налогам

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-30T09:49:31+03:00

Они наложили запрет на регистрационные действия на несколько десятков авто мужчины

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В Сызрани местный житель а накопил долг по налогам на сумму более 140 тысяч рублей и попал под пристальное внимание судебных приставов. Дело в том, что мужчина никак не хотел погашать свою задолженность.

- Приставы выяснили, что на должника зарегистрировано несколько десятков автомобилей. В рамках возбужденного исполнительного производства в отношении них работники Службы вынесли постановление о запрете регистрационных действий, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Должник не захотел расставаться со своим имуществом и сразу же поспешил оплатить долг в 143 тысячи рублей. После этого запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU