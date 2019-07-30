Хоккеисты «Лады» победили «Челмет» в первом контрольном матче межсезонья

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-30T09:55:53+03:00

Сегодня, 30 июля, «Лада» снова сыграет контрольный поединок с «Челметом». Фото: ХК «Челмет»

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинцев

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Хоккейный клуб «Лада» одержал первую победу в рамках межсезонья ВХЛ. Тольяттинцы обыграли в Челябинске местный «Челмет». Матч закончился со счетом 1:0, сообщает пресс-служба команды.

- Единственную шайбу в самом начале игры забросил защитник «Лады» Никита Кротиков – тольяттинцы победили со счетом 1:0, а голкипер Александр Скрынник отыграл на «ноль», - говорится в сообщении.

Сегодня, 30 июля, «Лада» снова сыграет контрольный поединок с «Челметом». Матч начался в 10:00 по самарскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне «Лада» вылетела в первом раунде плей-офф ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU