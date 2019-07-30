В Самаре пассажиры автобуса защитили кондуктора автобуса № 67 от слишком рьяных контролеров
В Самаре пассажиры автобуса № 67 потребовали привлечь к ответственности контролеров, которые составили акт на кондуктора. По их словам, женщина совершенно этого не заслужила.
- На остановке «Леруа Мерлен» в автобус зашли много пассажиров, и кондуктор не успела всех обилетить. А уже на следующей остановке - «ИКЕА» - зашли контролеры. Они составили акт на кондуктора. Все пассажиры вступились за кондуктора, но контролеры «отрабатывали план». Мы требуем наказать их, - написали в Твиттере возмущенные самарцы.
Как сообщили в департаменте транспорта Самары, это уже не первое нарекание на работу контролеров, и попросили перевозчика принять в отношении них соответствующие меры. В компании «СамараАвтоГаз», в свою очередь отметили, что к сотрудникам применили строгие меры дисциплинарного воздействия, но, какие именно, уточнять не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU