В Самаре на Пугачевском тракте забил многометровый гейзер
Коммунальная авария произошла в районе домов № 61 и 63
Фото: Марина Денискина-Трунова
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Утром во вторник, 30 июля, в Куйбышевском районе Самары произошла коммунальная авария. Там из-под земли забил многометровый гейзер, пишет gorodnsk63.ru.
- Струя воды вырывается высоко вверх в районе домов № 61 и 63 по Пугачевскому тракту, - рассказывают очевидцы.
Местные жители уверены, что авария на сетях произошла из-за того, что рабочие устроили раскопки на месте расположения труб.
ИСТОЧНИК KP.RU