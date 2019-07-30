В Самаре на Пугачевском тракте забил многометровый гейзер

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-30T10:39:06+03:00

Коммунальная авария произошла в районе домов № 61 и 63

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Утром во вторник, 30 июля, в Куйбышевском районе Самары произошла коммунальная авария. Там из-под земли забил многометровый гейзер, пишет gorodnsk63.ru.

- Струя воды вырывается высоко вверх в районе домов № 61 и 63 по Пугачевскому тракту, - рассказывают очевидцы.

Местные жители уверены, что авария на сетях произошла из-за того, что рабочие устроили раскопки на месте расположения труб.

ИСТОЧНИК KP.RU