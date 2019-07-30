2019-07-30T10:41:27+03:00
Спорт

МФК «Динамо Самара» подписал своего лучшего бомбардира Владимира Саносяна

В прошлом сезоне футболист выступал за волжан на правах аренды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Саносян продолжит выступать за самарцев под 77 номером. Фото: МФК «Динамо Самара».Саносян продолжит выступать за самарцев под 77 номером. Фото: МФК «Динамо Самара».
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» заключил контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона Владимиром Саносяном. Футболист выступал за волжан в сезоне 2018/2019 на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба. В составе «Динамо Самара» Саносян забил 28 мячей.

- Рад, что продолжу выступать за «Динамо Самара», - приводит слова футболиста сайт клуба. - В прошлом сезоне нам удалось подняться на пьедестал, что стало для нас всех большим футбольным событием. С оптимизмом смотрю в будущее, потому что хорошо знаю своих партнёров, как сильных игроков и абсолютно во всём доверяю тренерскому штабу самарской команды. Знаю, что требования к нам, бронзовым медалистам Суперлиги, сегодня выше, чем те, которые год назад предъявлялись к дебютантам лиги и постараюсь им полностью соответствовать.

Саносян продолжит выступать за волжан под 77 номером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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