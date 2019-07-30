2019-07-30T10:43:35+03:00
Общество

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили проекты участников iВолги 2.0

Гости также осмотрели лагерь "Инклюзивный гордок", который стал в свое время пилотной площадкой для инклюзивных практик
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Гости пообщались с участниками форумаГости пообщались с участниками форума
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полпред президента в ПФО Игорь Комаров побывали на iВолге 2.0. Они осмотрели площадки и экспозиции, пообщались с участниками, оценили представленные проекты. Осматривать поляну начали с патриотической выставки, здесь также представлены экспонаты, обнаруженные в поисковых экспедициях. Зашли гости и в "Инклюзивный городок", в котором в этом году 60 молодых людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В разговоре участники смены предложили провести межрегиональный инклюзивный форум. Полпред идею поддержал, а губернатор отметил, что работа по организации мероприятия начнется незамедлительно.

О своих проектах губернатору рассказали участники - самарские иноваторы и изобретатели со всей страны. Например, Елена Кочкина из Оренбургской области разрабатывает новые противоинфекционные препараты на основе бактерий, Павел Шабаев из Уфы презентовал комплекс для расчета параметров пожаров и аварийных розливов нефти с помощью беспилотников. Анастасия Афанасьева презентовала 3D-атлас КРС, Роман Грачев - робота для исследования систем труб. А тольяттинские разработчики представили проект "Квартал 32", который предполагает комплексное развитие территорий, гражданской активности людей и их творческого потенциала.

- То, о чем вы говорите, полностью совпадает с идеологией проекта «Формирование комфортной городской среды»: он также предусматривает вовлечение людей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сейчас начинается голосование людей по отбору проектов по КГС на следующий год. Желаю вам поскорее закончить проективание сквера и получить высокую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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