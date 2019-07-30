Самарская ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-30T10:55:37+03:00

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Во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а». Ее запуск вместе с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Меридиан» состоялся в 8:55 по московскому времени.

- Установленные на I и II ступенях ракеты двигатели РД-107А/108А, произведенные ПАО «Кузнецов» в Самаре отработали штатно, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Насколько известно, спутник вместе с разгонным блоком отделились от ракеты в расчетное время — в 9:05 (мск). Выведение на орбиту займет несколько часов. Отметим, что это уже третий пуск самарской ракеты типа «Союз-2» с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU