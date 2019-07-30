2019-07-30T12:40:47+03:00
Общество

В Самарской области 30 июля был побит температурный рекорд 116-летней давности

Экстремально низкие температуры воздуха были зафиксированы в 8 населенных пунктах
Анастасия ФИЛАТОВА
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30 июля столбики термометров в некоторых районах опустились ниже 10 градусов30 июля столбики термометров в некоторых районах опустились ниже 10 градусовФото: Архив "КП"
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Холодная погода, которая установилась в Самарской области на этой рабочей неделе, начала бить рекорды. Во вторник, 30 июля, в нескольких населенных пунктах региона был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

- Экстремально-низкие температуры воздуха были зафиксированы а АГЛОСе, Кинель-Черкассах, Тольятти, Сызрани, Новодевичье, Авангарде, Большой Глушице и Безенчуке, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в АГЛОСе, Кинель-Черкассах, Тольятти и Авангарде был побит рекорд 1972 года. Сегодня там была зафиксирована температура от 1,2 до 6°С. В Сызрани столбики термометров опустились до 6,2°С, что на 2,3 °С меньше, чем в 1903 году. В Новодевичье был побит рекорд 1945 года. Там температура воздуха составила 5 °С. В Большой Глушице температура воздуха опустилась до 5,4°С и перекрыла значение 1965 года, а в Безенчуке — до 4,5°С и обновила рекорд 1909 и 1951 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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