2019-07-30T12:58:06+03:00
Общество

К концу лета на Крымской площади в Самаре появится сухой фонтан и мозаичное панно

Благоустройство общественного пространства завершено уже на 70% [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре завершается обновление Крымской площади. К концу лета там появятся Ялтинский маяк, Воронцовская ротонда, сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова.

- Сейчас работы на объекте выполнены на 70%. На площади уже установили маяк, осталось только подключить подсветку, а также металлоконструкции будущей ротонды. После того, как рабочие уложат там плитку, арт-объект приобретет деревянный каркас, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также на Крымской площади планируется высадить 250 деревьев и различных кустарников, в числе которых туи, ели, вязы, липы, клен, можжевельник и другие. Кроме того, для комфортного отдыха горожан там оборудуют беседки и установят около 30 скамеек и 19 урн.

Крымская площадь в Самаре (пл.Урицкого) реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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