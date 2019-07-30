ХК «Лада» крупно уступил «Челмету» во втором предсезонном матче

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-30T14:06:05+03:00

Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лады». Фото: ХК «Челмет».

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Хоккейная «Лада» крупно проиграла в Челябинске местному «Челмету» в рамках предсезонной подготовки. Встреча закончилась со счетом 0:5. Голами отметились Шипин (дубль), Назаркин, Безруков и Попов, сообщает пресс-служба «Лады».

- Хозяева больше атаковали, владели инициативой. В дальнейшем челябинцы только наращивали преимущество, забросив еще три шайбы в ворота, который защищал Артем Забродин. В третьем периоде ему на смену вышел Александр Скрынник, но и он не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, - рассказали в тольяттинском клубе.

Напомним, первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лады».

ИСТОЧНИК KP.RU