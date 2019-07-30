2019-07-30T14:18:14+03:00
Экономика

Сбербанк поделился знаниями с участниками молодежного форума «iВолга»

Для молодых предпринимателей провели мастер-классы, встречи с топ-менеджерами банка и консультации
Кирилл КАРИМОВ
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Сбербанк принял участие в молодежном форуме ПФО «iВолга 2.0». Эксперты Поволжского банка ПАО Сбербанк поделились знаниями с участниками смены «Ты – предприниматель», которых в этом году насчитывается более 250 человек.

Участие в форуме «iВолга» для Сбербанка стало уже традиционным. Для молодых предпринимателей проводятся мастер-классы, встречи с топ-менеджерами банка и консультации — все это важная часть поддержки малого бизнеса региона, которая является фокусным направлением для банка.

Образовательную программу седьмого дня смены «Ты – предприниматель» открыл председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. Он рассказал слушателям о том, с чего начать своё дело, и поделился своей формулой успешных проектов.

- На этапе запуска, формирования идеи и бизнес-плана начинающим предпринимателям важно правильно выбрать направление движения. Задача банка – максимально помочь им в этом вопросе, – прокомментировал в ходе выступления Александр Анащенко.

О том, как сделать клиентов счастливыми и определить своё место на рынке, участники смогли узнать на мастер-классе приглашённого Сбербанком спикера Бориса Зарькова – известного ресторатора, владельца компании White Rabbit Family.

В продолжение темы развития бизнеса эксперт банка, руководитель направления команды сервис-дизайна Сбербанка Александра Киляшова рассказала молодым людям о том, как и для чего важно создавать Customer Journey Map (карта пути клиента). Актуальными знаниями по теме дизайн-мышления поделилась исполнительный директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка в Самаре Елена Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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