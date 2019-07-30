В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-30T14:35:27+03:00

Организуют все это в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник

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В Сызранском районе Самарской области появится экологическая деревня Смолькино. Сейчас в ней около 80 дворов, в основном живут пенсионеры. Однако, согласно бизнес-проекту, скоро там будут выращивать продукты здорового питания, а также организуют современный туристический центр – для тех, кто устал от городской суеты, но во время отдыха хотел бы жить в комфорте, пишет tvsamara.ru.

- Новаторский бизнес-проект реализуется на стыке двух задач: развитие экотуризма и возрождения сельского хозяйства. Источники целебной воды, озёра, леса полные грибов и ягод - в окрестностях села Смолькино до сих пор сохранились уголки девственной природы, - отметили на портале.

В доисторические времена на месте села остановился ледник, который оставил огромные камни и осколки скал.

Всего в экоцентре планируют установить 30 палаток-номеров. Проект не предусматривает капитального строительства, чтобы не навредить природе. Также в село проведут газопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU