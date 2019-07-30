2019-07-30T14:35:27+03:00
Общество

В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром

Организуют все это в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Бизнес-проект реализуется на стыке двух задач: развитие экотуризма и возрождения сельского хозяйства. Фото: twitter.com/gtrksamaraБизнес-проект реализуется на стыке двух задач: развитие экотуризма и возрождения сельского хозяйства. Фото: twitter.com/gtrksamara
Изменить размер текста:

В Сызранском районе Самарской области появится экологическая деревня Смолькино. Сейчас в ней около 80 дворов, в основном живут пенсионеры. Однако, согласно бизнес-проекту, скоро там будут выращивать продукты здорового питания, а также организуют современный туристический центр – для тех, кто устал от городской суеты, но во время отдыха хотел бы жить в комфорте, пишет tvsamara.ru.

- Новаторский бизнес-проект реализуется на стыке двух задач: развитие экотуризма и возрождения сельского хозяйства. Источники целебной воды, озёра, леса полные грибов и ягод - в окрестностях села Смолькино до сих пор сохранились уголки девственной природы, - отметили на портале.

В доисторические времена на месте села остановился ледник, который оставил огромные камни и осколки скал.

Всего в экоцентре планируют установить 30 палаток-номеров. Проект не предусматривает капитального строительства, чтобы не навредить природе. Также в село проведут газопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-глава самарского Фонда капремонта Михаил Архипов и его брат еще на три месяца останутся в СИЗО
Он не наш, мы ни при чем! Министерство транспорта объяснило, почему на автовокзале в Самаре хамят
Ремонт спуска к причалу в Рождествено привел к возбуждению уголовного дела
В Самарской области мужчина украл у бывшей жены паспорт, чтобы она снова не вышла замуж
В Тольятти на козырьке подъезда обнаружили труп человека, очевидцы сделали фото
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Московское шоссе
Рыжеволосых самарцев зовут в зоопарк на встречу с лисом Ричардом и камерунским козликом
Самарцам дадут 5 дней на определение порядка благоустройства парков и скверов в 2020 году
В Самарской области устроят помидорный фестиваль с конкурсом на лучший овощной костюм
В Самарской области аэростат ГИБДД поймал 5 нарушителей правил дорожного движения
В Самаре более 3 млн рублей направят на отлов 825 бродячих собак
Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили
Сбербанк поделился знаниями с участниками молодежного форума «iВолга»
В Самаре на улице Земеца за незаконную врезку в водопровод арестовали ангар
ХК «Лада» крупно уступил «Челмету» во втором предсезонном матче
В Новокуйбышевске коллекторов накажут за слишком частые звонки в детский сад