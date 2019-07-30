В Самарской области устроят помидорный фестиваль с конкурсом на лучший овощной костюм
В субботу, 17 августа, в Самарской области в девятнадцатый раз пройдет праздник «Сызранский помидор». Он станет кульминацией международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сызрани.
Жителей и гостей города ждут выступления музыкантов, конкурсы на лучший овощной карнавальный костюм, на самый оригинальный арт-объект, а также на самый большой помидор летнего сезона. Также на празднике пройдет конкурс детских рисунков на помидорную тематику.
В рамках фестиваля в Сызрани пройдет карнавальное шествие «По главной улице с оркестром», «парад дирижеров», гала-концерт участников фестиваля «Серебряные трубы Поволжья», конкурс-дегустация на лучшее приготовление овощных блюд, закусок и салатов, выставка изделий ручной работы и запуск Синьора Помидора.
ИСТОЧНИК KP.RU