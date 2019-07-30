Самарцам дадут 5 дней на определение порядка благоустройства парков и скверов в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-30T15:32:03+03:00

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Утром в среду, 31 июля, в Самаре стартует рейтинговое голосование за дизайн-проекты благоустройства 20 общественных пространств. По его итогам будет определен порядок обновления парков и скверов в 2020 году.

- Голосование пройдет в электронном формате и продлится до 17:00 4 августа. Принять участие в нем смогут горожане в возрасте от 14 лет. Для этого нужно будет указать в специальной форме свои ФИО и сотовый телефон. Выбрать можно будет только одно общественное пространство, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Напомним, что в список по благоустройству в 2020 году попали 20 парков, скверов и бульваров со всех районов города. В их числе: парк Щорса, сквер Первых Космонавтов, Ерик Парк, бульвар на улице Мичурина, парк «Воронежские озера», городской парк культуры и отдыха «Молодежный». Во вторник, 30 июля, общественная комиссия должна будет обобщить все предложения и замечания от жителей районов, а затем утвердить дизайн-проекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU